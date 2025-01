Carmen Lomana cuenta en Espejo Público cómo fue su primera vez: "Al día siguiente me sentía como si me hubiera pasado un tren por encima"

Carmen Lomana mira hacia atrás en su vida para contar algunos de los momentos más especiales de su trayectoria en sus memorias. La empresaria repasa cómo fue su salto a la fama y otros capítulos íntimos como la primera vez que mantuvo relaciones sexuales con un hombre. Cuenta que, aunque con el tiempo ha aprendido bastante a controlarse, su lengua afilada la ha metido en muchos fregaos "porque es muy atrevida para todo".

Cuenta que tenía 17 años y se enamoró de un chico llamado Rodri siete años mayor que ella. "Yo creo que a él le gusté pero me vio muy cría". Recuerda cómo en un viaje de coche él la abrazó con pasión y ella se estremeció. Ningún hombre la había agarrado así antes. Poco después de aquel encuentro Carmen lo sabía: estaba enamorada.

"Yo nunca había visto el miembro de un hombre"

Como regalo de cumpleaños su madre le regaló un viaje a La Coruña donde este chico jugaba en el Depor. Hicieron una fiesta y cenaron con amigos. Su madre después se fue al hotel y ella se quedó con este amigo. Fue en ese momento cuando Carmen perdió la virginidad. "Yo estaba diciendo... pero qué dolor, pero qué es esto.

Yo nunca había visto un miembro de un hombre". Recuerda que en aquel momento no había mucha educación sexual y no usó preservativo "porque fue un arrebato espontáneo". Al llegar al hotel su madre estaba esperándola. Carmen le dijo que le había venido la regla porque había sangrado y no quería que se diera cuenta de lo que acababa de pasar.

"La segunda vez que le vi ya tenía muchas ganas"

Reconoce Carmen que al día siguiente se encontraba como si le hubiera pasado un tren por encima. La relación siguió pero no se veían con mucha frecuencia. La segunda vez que se produjo un encuentro entre ambos fue en Oviedo, en cada del chico. "Ahí ya tenía yo muchas ganas", recuerda entre risas.

