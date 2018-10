Carmen Lomana asegura que sí donó mil euros a la causa de la pequeña Nadia

DESMIENTE LA VERSIÓN DE FERNANDO BLANCO

El juicio por estafa a los padres de Nadia, que habrían recaudado más de un millón de euros para supuestos tratamientos médicos de su hija, ha sacado varios nombres de personajes famosos a la luz. Uno de ellos es el de Carmen Lomana. Fernando Blanco, padre de la niña, aseguraba que, aunque Lomana dijo en 'Espejo Público' que le haría una donación para su hija, finalmente no se la hizo. Carmen Lomana ha explicado en 'Espejo Público' que sí realizó esa donación. "Fue de mil euros, no de tres mil", destaca. Señala que la donación la hizo a través de una sociedad patrimonial en la que no figura su nombre.