Carmen Enríquez revela qué presencia tendrá la casa real española en la coronación de Carlos III

Carmen Enríquez, experta en la Casa Real española, ha analizado en Espejo Público la presencia de la realeza española en los actos de coronación de Carlos III de Inglaterra. Asegura que durante la mañana de este viernes el rey Felipe VI se encontraba en Lugo en un acto de la Fundación Princesa de Girona. Está previsto que regrese después del acto a Madrid. La reina Letizia se incorporará entonces y llegarán ambos a Londres en torno a las 18.00 horas. Allí asistirán al acto de baile y cena previsto en los actos de coronación.

Mantiene que ya el sábado habrá un almuerzo y sus Majetades regresarán después a España. Pararán por Madrid donde la reina Letizia se quedará pero se incorporará en la agenda del rey Felipe VI la reina Sofía que irá a la final de la Copa del Rey en Sevilla.

La buena sintonía entre el rey Carlos III y la reina Letizia

Señala Carmen que el futuro rey de Inglaterra invitó a la reina Letizia a un acto en Cornualles donde tenían previsto visitar una fundación de una persona ligada a la Casa Real. Desde que ambos se conocieron han dado muestras públicas de mantener una buena relación. "Ambos habían tenido buena sintonía en viajes previos, de ahí esa invitación especial del Rey hacia la reina Letizia", señala la experta.

Don Juan Carlos y doña Sofía, sin invitación para los actos de coronación de Carlos III

La reina Sofía se encuentra en un congreso del banco de alimentos en San Sebastián, ya que tiene previsto visitar todas las sedes de los bancos de alimentos, que son más de 50. La reina Sofía no ha estado invitada a la coronación en ningún momento, según Enríquez. "No podían invitar al rey Don Juan Carlos y no invitar a la reina Sofía. Eso no tenía ninguna lógica", añade.

Los reyes Juan Carlos y Sofía siempre han tenido una relación muy cordial con la casa real británica. Le sorprende que la heredera al trono, la infanta Leonor, no haya acudido. Pese a que la Casa Real ha señalado que la causa está en que la joven se encuentra en periodo de exámenes.

"La hija de los reyes de Bélgica sí acompañará a los padres y la princesa Amalia, también. Son ocasiones únicas. Hay algo que impide una mayor presencia de la infanta o de la princesa de Asturias en actos muy significativos de otras casas reales europeas. Eso debe tener una explicación que deben tener la reina Letizia y el rey Felipe", mantiene.