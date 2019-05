Carmen Calvo: "Nadie entiende que Rivera diga que sí a Vox y no pueda ir con los socialistas"

Asegura que la victoria del PSOE en las elecciones municipales es muy gratificante porque "se ve con cercanía lo que quiere el pueblo". Quieren gobernar con sus propias fuerzas porque piensan que "el mensaje de las urnas es que gobiernen los socialistas".

No entiende que el PP "perdiendo de manera tan abrumadora apoyos electorales pretenda autoengañarse y engañar a los demás". Mantiene que la formación de Pablo Casado tiene en su mano frenar a Vox y lo puede hacer dejando paso a Sánchez.

Aboga por una política de negociación y de encuentro coherente y reconoce que el PSOE tendrá que negociar siempre "con unos límites que son sabidos".

Pone de manifiesto Carmen Calvo que cuando la derecha del PP y Ciudadanos les agrede en relación al terrorismo les duele mucho porque tienen líneas muy claras que no traspasan. "Entendemos la territorialidad de España y la unidad y no ciertos discursos. No nos movemos nunca de esa posición", destaca.

Asegura que en Europa nadie entiende lo que hace el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "ni si quiera los liberales". "Que haya dicho que sí puede ir con Vox y no puede ir con los socialistas no tiene sentido y creo que después de estas elecciones lo tienen que repensar", mantiene.