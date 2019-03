Resolvemos las dudas sobre el impuesto a las hipotecas: "Es mejor no reclamar el dinero y esperar un tiempo"

EL SUPREMO ECHA EL FRENO

El Tribunal Supremo no ha determinado quién debe asumir el impuesto de las hipotecas y ha convocado un pleno extraordinario el 5 de noviembre. Hasta ese momento, no se sabrá si será el banco el que se hará cargo o será el cliente. La inquietud en la calle aumenta y las personas no saben qué medidas tomar. Carlos Rodríguez Braun, catedrático de Economía, responde a las dudas presentes en la calle. Aconseja no reclamar el dinero y esperar un tiempo. Además, afirma que la mayoría de los bancos están paralizando las firmas de las hipotecas.