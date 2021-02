Carlos Rodríguez afirma que los carniceros son "un sector esencial" y debería vacunarse

"Representamos a todos los carniceros y charcuteros de España. Estamos en primera línea y hemos desempeñado una función muy importante en los meses duros de la pandemia del coronavirus" ha defendido Carlos Rodríguez, presidente de Cedecarne.

El presidente de Cedecarne, Carlos Rodríguez Marcos, ha querido recordar su trabajo durante los meses del confinamiento, al inicio de la pandemia del coronavirus. "Recordemos que en marzo y abril del año pasado se nos consideró un sector esencial porque así lo éramos. Teníamos que dar de comer a toda la población y nosotros no podemos teletrabajar. No podemos decidir no venir a trabajar.

Rodríguez ha explicado en el programa Espejo Público que "muchos comerciantes tienen clientes de avanzada edad. Y aunque no nos salga a cuenta le llevamos ese filete o ese medio kilo de carne picada. Estamos en contacto directo e indirecto con nuestros clientes en el reparto a domicilio. No se trata de una exigencia sino de sentido común".

Cedercarne representa a más de 60.000 profesionales. "Estamos dando un servicio y vamos a seguir teniendo que prestar este servicio. Imagínate a cuántas personas diariamente tenemos que atender" ha comentado Carlos Rodríguez. "La gran parte de nuestro sector tiene una edad entre 60 y 65 años".