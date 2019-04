Carlos Baute: "Si Maduro no permite el revocatorio, es un dictador"

Carlos Baute hace dos años que no viaja a su país, Venezuela, debido a la situación política. "Estamos peor que Cuba, los venezolanos nunca pensamos que pudieramos estar así", asegura. "Se ha superado en 5 veces las firmas necesarias para el revocatorio. Si Maduro no lo permite, se presentará ante el mundo como un dictador".

Ivonne Reyes también ha hablado para Espejo público sobre la situación en su país. "Hay una realidad visible y es que hay un enfrentamiento entre los propios venezolanos. Tenemos familiares allí y hablamos con cautela".

Por su parte, Fabiola Martínez, mujer de Bertín Osborne, ha relatado a Espejo público que toda su familia está en Venezuela y la situación es "horrible. No se si la situación puede ir a peor, pero lo que pasa en Venezuela no es un problema político, es un tema humanitario. No hay ideología política que justifique lo que está pasando en mi país con la gente".

Lilian Tintori, mujer del opositor Leopoldo López, encarcelado en Venezuela, ha pedido en Espejo público que la gente acuda a donar medicamentos para su país pues allí no tienen acceso a los mismos.