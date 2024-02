Carlos Alsina: "Tocar leyes para que Puigdemont se deje amnistiar es una situación marciana"

Carlos Alsina, director y presentador de Más de Uno, ha analizado la propuesta del Gobierno para conseguir el sí de Junts con el cambio en la ley de enjuiciamiento judicial. "Esta mañana he hecho un elogio de la coherencia del presidente. En el año 2020 explica que aquello que había hecho el Gobierno de Rajoy de acotar los plazos para la investigaciones judiciales abre espacios de impunidad y que era nocivo para las instrucciones judiciales".

Señala que el Pero Sánchez de 2024 está en abrir espacios de impunidad y está haciendo una reforma que él piensa que abre espacios a la impunidad. "Hay que aplaudir la coherencia del presidente del Gobierno, al margen de que uno esté a favor o en contra todo el espectáculo que rodea la forma en la que se están haciendo las cosas está superando todos los límites".

"A la amnistía se llega por la necesidad de conseguir una estabilidad parlamentaria"

Añade el periodista que "el espectáculo de ir tocando leyes y cambiando códigos penales, modificando cosas solo para conseguir que Puigdemont se deje amnistiar es una situación yo diría que marciana". "La amnistía no goza de consenso social ni instrumental, se llega por la necesidad de conseguir una estabilidad parlamentaria. Quiere conseguir que se deje amnistiar porque si no no hay legislatura", afirma.

"No alcanzo mucho a ver el recorrido de la polémica de la canción de Eurovisión"

Para Alsina la canción de Nebulossa 'Zorra' suena a canción de Alaska y la califica de un poco ochentera. No alcanza a ver mucho el recorrido de la polémica. "Estamos apropiándonos de ella pero para reconvertirla", mantiene. "El movimiento feminista cree que lo que se va a hacer es banalizar", añade.