Carlos Alsina (Onda Cero): "Me sorprendió la dificultad de Sánchez para responder a Feijóo sin que pareciera que intentaba que no hablara"

Carlos Alsina, director de Más de Uno en Onda Cero, ha analizado en Espejo Público el cara a cara entre Alberto Núñez Feijoo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE). El periodista ha charlado con Vicente Vallés de su experiencia como moderador del debate. Apunta que le llama la atención que los asesores de Sánchez y Feijóo no hablaron entre ellos: "Esto refleja el grado de incomunicación y falta de diálogo que existe", apunta el periodista.

El debate le pareció "muy vivo y vibrante". Cree que si se hubieran interrumpido poco estaríamos quejándonos de que fue "encorsetado y demasiado rígido". "Un debate televisivo tiene un elemento que no consiste en atender a lo que se está diciendo, sino en cómo se están comportando los candidatos, destaca. Mantiene que "cómo hablan entre ellos los candidatos forma parte de la información que perciben los espectadores".

Susanna Griso añade que el espectador tampoco quieren secuencias de monólogos sino "verlo a ellos en acción embarrando y cortando el debate porque eso dice mucho".

"Me sorprendió la falta de respuesta de Sánchez"

Añade Alsina que la liturgia de este debate tiene que ver con cómo nos comportamos las personas y todo eso revela datos. "Lo que me sorprendió fue la falta de respuesta o la dificultad del presidente para responder o rebatir a Feijóo sin que pareciera que estaba intentado que no hablara él". Encontró en las palabras de Feijóo una crítica dura pero desde la posición sosegada y le sorprende que el presidente del Gobierno "no tuviera preparadas respuestas más eficaces".

"Sánchez se comportó como si fuera el candidato y no el presidente"

Recuerda Alsina que ya en el primer debate que tuvieron en el Senado ganó Feijóo por el comportamiento de Sánchez, que se comportó como si fuera el aspirante en vez del presidente. Sin embargo, cree que le ha vuelto a pasar y el presidente parecía el del PP.

Sobre el acuerdo de dejar gobernar a la lista más votada que Feijóo le propuso a Sánchez en reiteradas ocasiones Alsina se pregunta cómo es posible que a eso el presidente no se hubiera preparado una respuesta mejor y contestara con un: "dígaselo usted a Vara, (candidato socialista que no va a gobernar habiendo ganado las elecciones en Extremadura no va a gobernar porque el PP ha alcanzado un acuerdo de Gobierno con Vox)". "Me parece una respuesta tan poco sólida que no acabo de entenderlo. Igual algún espectador pensó que es una expresión propia por ejemplo de Madrid", bromea el de Onda Cero.