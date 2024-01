Carlos Alsina, sobre las declaraciones de Esther Peña: "Creo que se nos están pasando de rosca algunos políticos"

Carlos Alsina ha comentado en Espejo Público los asuntos de la actualidad de la semana junto a Susanna Griso. El periodista ha analizado el veredicto del Tribunal Supremo que ha declarado ilegal la devolución de menores de Ceuta a Marruecos en 2021. Apunta que esta decisión llega en un momento en el que "no sabemos qué ha pactado el PSOE con Junts sobre política migratoria". "Parece que a ojos de quienes más saben queda claro que lo que el Gobierno hizo con aquellos 45 menores de edad no se ajustó a la ley", concluye.

Señala que el Tribunal Supremo lo que dice es que se ha vulnerado la ley de extranjería y no se ha preservado el interés de los menores ni se ha actuado con ellos teniendo en cuenta sus derechos. "Todo esto que se dijo de que hubo un acuerdo entre Marruecos y España que amparaba lo que se estaba haciendo y no es así. No lo amparaba", añade. "Más allá de la cuestión judicial, y cómo recordaba una de las asociaciones que presentó denuncia, hay otra causa judicial que tiene que ver con la prevaricación. Es decir, que si quienes tomaron estas decisiones sabían que estaban tomando decisiones injustas. Si lo hicieron a sabiendas entonces habrían incurrido en un delito de prevaricación", señala Alsina.

Destaca que "la reacción del Gobierno de España a la crisis de Ceuta, salvo en este asunto de los menores, fue muy correcta cuando Pedro Sánchez se plantó en Ceuta". Aún así recuerda que un año después Sánchez se había enemistado con Argelia y cuando sucedió "lo de la valla de Melilla dijo que lo que habían hecho los gendarmes marroquíes no debía ser objeto de la más mínima crítica".

Plan de refuerzo escolar

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado un plan de refuerzo escolar durante un mitin en Galicia. "Que el secretario general del PSOE lleve recados del presidente del Gobierno a los mítines ya no me sorprende claro. Me parece inadecuada la manera que tiene el presidente de anunciar estas decisiones de Gobierno que dependen de los Gobiernos autonómicos. Lo de despertar interés por las matemáticas en este programa (Más de Uno) lo hacemos todas las semanas", bromea. Los matemáticos dicen que las caras de los medios exhiben su dificultad por las matemáticas. "Esto al final cala en la sociedad y hace que todo el mundo tenga como un reparo a las matemáticas", ha señalado.

"En política siempre está el riesgo de pasarse de rosca y algunos lo hacen"

Para Alsina es una evidencia que "el presidente prefiere que hablemos de cualquier tema antes que de la amnistía".

El de Onda Cero ha analizado las declaraciones sobre la amnistía de la portavoz del PSOE Esther Peña. Alsina ha dicho que "estamos para ensanchar la democracia y es más completa si incorporamos a los actores que tuvieron que salir en 2017". "En política siempre está el riesgo de pasarse del afán evangelizador y se están pasando de rosca algunos". No cree que la democracia española vaya a ser más ancha porque Puigdemont quede impune. "Ni Esquerra ni Junts han salido nunca de la vida política e institucional de nuestro país. Que tengan un líder que está procesado no significa que la democracia española sea más estrecha", mantiene.