Carlos Alsina ha recordado el primer informativo que grabó a las 7.00 horas de hace 30 años cuando Onda Cero daba sus primeros pasos.

Cree el periodista que a pesar de haber cambiado de sede y propietarios en varias ocasiones "los principios con los que nació la radio siguen muy vigentes". "Somos una radio respetuosa, crítica y educada donde se manifiesta la pluralidad de la sociedad española", señalaba.

Rubén Amón, periodista y colaborador habitual tanto de Onda Cero como de Espejo Público, asegura que lo mejor que puede decir de Onda Cero es que nunca ha recibido ni una sola presión ni una sola consigna a la hora de informar o verter opiniones.

Susanna Griso recuerda que trabajó en la radio cubriendo unos juegos olímpicos y tiene un buen recuerdo de esa faceta. Alsina tiene claro que su lugar está en la radio. Bromea diciendo que nunca se ha "casado con la televisión" ni ha hecho nada "de ningún tipo de manera permanente".

"Me seguiré dedicando a esto dos años más y cubriré mis expectativas profesionales. No soy capaz de hacer televisión y no tengo el talento", señalaba.

Puedes volver a ver la entrevista a Carlos Alsina por los 30 años de Onda Cero en Atresplayer.