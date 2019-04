Carlos, accionista del Banco Popular: "Compre 10.000 euros en acciones y lo he perdido todo"

Carlos compró 10.000 euros en acciones del Banco Popular hace dos años. "He leído en las noticias que el capital ha sido amortizado y me he quedado sin nada", asegura. Tenía pensado vender las acciones en los últimos días pero he estado pendiente de la Selectividad de mi hija y cuando he querido venderlas no valían nada", lamenta.

Este accionista del Popular confió en la entidad después de que en su día le diera una hipoteca para adquirir un inmueble. Sin embargo, se muestra crítico con los últimos movimientos del Banco. "Vendían participaciones de sociedades para reflotar el banco pero nos han engañado a todos. No entiendo por qué no suspendió la cotización de las acciones antes de llegar a este punto".

Carlos es abogado y va a estudiar una demanda colectiva o individual. Su intención es montar una plataforma para llevar a cabo las reclamaciones. Cree que la culpa es de la administración del Banco porque han engañado a sus clientes de forma paulatina con el consentimiento del mercado de valores.