Las caras del paro: Ángela, bióloga con un máster, desesperada por no encontrar trabajo

A la subida del IPC se suman los datos de la EPA con 70.000 parados más. La tasa está en el 13% pero en los menores de 25 años se dispara hasta el 30%. Ángela tiene 24 años, es bióloga y cuenta con un máster en industria alimentaria. Su caso es la tónica general de muchos jóvenes que terminan sus estudios cargados de ilusión y se dan de bruces con la realidad: Les es imposible acceder a un puesto de trabajo.

Cuenta Ángela que con su formación no encuentra trabajo desde enero pese a que diariamente envía solicitudes para vacantes. Envía currículums pero no recibe respuesta. Se está centrando en departamentos de calidad de industrias alimentarias. Muchas veces no recibe respuesta si es el envío de su currículum lo hace por correo y si lo hace por portales online recibe un mensaje de que su currículum no ha sido seleccionado.

Ha buscado empleo dentro de Extremadura, fuera e incluso en el extranjero. Reconoce que si no encuentra otra cosa pues podría plantearse trabajar de otra cosa que no esté relacionada con su formación pero prefiere trabajar de lo que ha estudiado.