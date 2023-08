La cantante Ainhoa Cantalapiedra se arrepiente de haber justificado el beso de Rubiales a Jenni Hermoso: "La cagué"

La polémica del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no está dejando indiferente a nadie. La mayoría de los personajes públicos ya se han posicionado en contra de su comportamiento, pero hay una minoría que se ha pronunciado a favor de Rubiales, argumentando que la situación se estaba sacando de contexto.

Una de estas personas fue la cantante Ainhoa Cantalapiedra, que consideró ante los medios de comunicación que "solo fue un beso", quitándole importancia al asunto. Este jueves, el programa de Espejo Público ha podido hablar con ella.

"Quiero matizar esto y agradezco que me dejéis hablar aquí", ha comenzado la cantante. "Cuando a mí me preguntaron sobre el beso, yo aún no había visto el vídeo. Quizá fue error mío no haberme informado y no haberme enterado bien de cómo fueron las cosas antes de hablar con la prensa, porque yo ahora no opino igual", ha asegurado.

Esta confesión de Ainhoa ha sido bastante inesperada. "Yo soy feminista, y lo soy en mis canciones, en mi vida y en mis hechos. Y me equivoqué", ha continuado. "Siempre digo que no debo hablar de lo que no sé, y la cagué. Hablé de algo de lo que no sabía por no decirle al reportero que no lo había visto".

"Me retracto totalmente"

La cantante asegura retractarse totalmente. "Cuando me preguntó por un beso, yo pensé en el amor y dije '¿qué tiene de malo un beso?', porque yo soy muy happy flower". Y afirma que, ahora poniendo ese beso en contexto, se arrepiente de lo que dijo: "No hay cabida para ese beso".

"Pero qué bien haberla cagado, para ahora estar hablando y diciendo 'bravo' a las mujeres feministas y 'no' a comportamientos como el de Rubiales. No hay nada que justifique este abuso de poder", ha declarado. Y reconoce la "valentía" de Jennifer hermoso, por haberse plantado y haberlo denunciado.

Sobre sus palabras ha terminado comentando que ella desconocía la repercusión que habían tenido. "Me he acostado a las cuatro y media de la mañana respondiendo a ataques por las redes sociales. Reclamo sororidad entre nosotras", ha declarado. "Y me da coraje que el error de un hombre opaque lo que hacen las mujeres", ha concluido.