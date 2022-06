El calvario de las exparejas del actor Luis Lorenzo y su mujer: "Tengo terror por el daño que le puedan ocasionar a mi hijo"

El actor Luis Lorenzo y su mujer Arancha Palomino insisten en su inocencia ante la muerte de la tía Isabel. La mujer, de 85 años, residía habitualmente en Asturias pero se trasladó a Madrid a vivir con la familia de Luis Lorenzo. A los pocos meses su estado de salud empeoró y terminó falleciendo. La sospecha de la familia de Isabel terminó con una repetición de la autopsia. El nuevo estudio forense halló grandes cantidades de cadmio y manganeso en su organismo, lo que determinaba que la mujer había sido envenenada.

Belén es expareja del actor Luis Lorenzo, con el que además tiene un hijo en común. Cuenta que solo con escuchar la voz de su expareja se le ponen "los pelos de punta". Belén y el actor Luis Lorenzo no llegaron a casarse. Estuvieron juntos 6 meses, ella se quedó embarazada y fruto de aquella relación nació su hijo. Sostiene que está extremadamente preocupada por la seguridad de su hijo.

La Policía le pidió que acudiera a dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos, precisamente por la acusación de asesinato que pesa sobre el intérprete. Todo estaba bajo secreto de sumario y no le cuentan las acusaciones que pesaban en ese momento sobre el actor. Asegura que su hijo ha sufrido mucho con la acusación de su padre pero psicológicamente se encuentra bien, ya que pasa la mayor parte del tiempo con la madre. "Está aterrorizado, está con miedo pero psicológicamente está bien", establece.

Luis Lorenzo tenía derecho a ver a su hijo los fines de semana y durante las vacaciones pero cuenta su expareja que le fueron restringidos estos permisos. "Se le quitaron las vacaciones y las pernoctas por la situación que estaba viviendo dentro de ese domicilio", apunta. Su expareja ha denunciado la situación en varias ocasiones y ha dejado constancia de ello en la orden de protección que han solicitado.

Belén ha solicitado una orden de protección como testigo después de que se haya filtrado lo que declaró su hijo. Asegura que a su hijo se le había cometido a coacciones con objeto de fabricar pruebas falsas y presentarlas en procedimientos. Pese a haber puesto esto en conocimiento del juzgado la denuncia esta se ha sobreseído.

Pedro, nombre ficticio, es expareja Arancha Palomino. El niño que tienen en común ha sido un testigo directo de los hechos ya que ha convivido 24 horas en esa casa mientras estaba la tía Isabel. "Estoy desolada, destrozada y estupefacta por todos los acontecimientos que sorpresivamente han llevado a mi hijo a esta situación. Está desamparado física y psicológicamente.", señala. A su hijo se le ha tomado declaración y tiene "terror" por el daño que se le puede ocasionar "tanto físicamente como psicológicamente".

Apunta que en un auto de 2017 el menor ya dice que está instrumentalizado. "No usa palabras de un menor, sino de una persona adulta", apunta. Su expareja tiene la custodia del hijo que ambos tienen en común. Explica que Arancha ha intentado que no vea a su propio hijo por todos los medios. " A mí me denunció cuando ella llegó a Avilés y me puso una denuncia porque yo había raptado a mi hijo y la jueza de instrucción dijo que mi hijo no corría ningún peligro estando con su padre". "Estos niños no están teniendo una vida normal desde hace muchos años", afirma.

Sobre la convivencia con Arancha explica que nunca se casaron. Cuenta que la vivencia que tuvo con ella durante 2 años fue un calvario absoluto.