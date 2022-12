Los 'caganers' de personajes famosos llegan a Madrid de la mano de 'El Hombre de Negro' y la hormiga Trancas: “Por dos 'Ayusos' damos un Pablo Casado”

Pablo Ibáñez, conocido por ser “El Hombre de negro” durante once temporadas con retos imposibles en el programa “El Hormiguero”, y su hermano Juan, conocido por estar detrás de la hormiga Trancas abren un negocio de “caganers” en centro de la capital: “Sí, me he salido de debajo de la mesa para venir a nuestra tienda y enseñaros los “caganers”, mi favorito es Yoda”.

Los turistas japones y americanos son los mejores clientes de los hermanos Ibáñez que desvelaron en “Espejo Público” la llamada del canal de televisión CNN en las elecciones pasadas para conocer cual era el “caganer” más vendido si el de Donald Trump o Joe Biden: “Sí, si queréis una exclusiva para las próximas elecciones nos preguntáis y nosotros tenemos la respuesta segura”, responden a la pregunta de Susanna Grisso si tenían a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

“El Hombre de Negro” quien trae la idea de Barcelona hace una de sus últimas ofertas que tiene en la tienda: “Por dos “Ayusos” damos un Pablo Casado” porque según Ibáñez, el expresidente del PP ya no vende.

Las figuritas más reclamadas en el negocio de Pablo y Juan son el presidente de Rusia, Putin, y el Papa Francisco, jugadores históricos del Real Madrid como Bale o Raúl y el actual campeón del mundo Lionel Messi.