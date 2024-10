Cada vez más empresas permiten a sus trabajadores llevar el perro a la oficina: "Me genera calma y tranquilidad"

Paula es una trabajadora a la que su empresa le permite llevar a su perro Toblerone a su puesto de trabajo. Agradece que su compañía le dé esa posibilidad de conciliación familiar perruna para tener a su mascota cerca en todo momento. Trabaja en una de las denominadas oficinas 'petfriendly' en la que sus trabajadores pueden desarrollar su día a día acompañados de sus canes.

Reconoce que llevar a su perro al trabajo le aporta mucha tranquilidad porque lo tiene controlado en todo momento. Cuando llega a su sitio, le ata a su silla y el animal permanece allí tranquilamente. Cuando se mueve aprovecha para sacarle a la calle algunos minutos. "Si se pusiera enfermo y no estuviera conmigo sería la mayor de mis preocupaciones", señala. Sabe que es una privilegiada porque de su círculo de amigos ella es la única que lo puede llevar a la oficina.

Los beneficios de ir a trabajar con tu animal de compañía

Señalan los expertos que trabajar con tu perro tiene distintas ventajas para la salud de la persona a la que acompaña ya que aumenta la secreción de dopamina y hace que estemos mejor. Cada vez se adoptan más perros en la sociedad y este tipo de medidas alivian a muchas personas que no quieren dejar solas a sus mascotas durante las horas en las que están en su puesto de trabajo.

En Espejo Público Gonzalo Miró y la abogada Montse Suárez han acudido con sus mascotas al plató. Miró cree que debería ser obligación de las empresas dejar a sus trabajadores acudir con el animal. "En el próximo trabajo lo pondré por contrato, estaríamos bastante más tranquilos", apunta.

"Cuando se naturalicen este tipo de medidas deberían reactivarse otras para ayudar a los padres"

A Juan Soto Ivars le gusta ver a los perros ajenos pero no tiene mascota. Cree que una vez que se naturalicen este tipo de medidas deberían reactivarse otras para ayudar a los padres y dar opciones a aquellos progenitores a los que no les aceptan a sus hijos en una guardería pública.

Para Rubén Amón las normas de convivencia tienen que tenerse en cuenta para todos y "si las mascotas no alteran las normas de convivencia" no le parece una mala medida. Sin embargo, mantiene que "la idea de sustituir a la mascota por un ser muy allegado me parece un problema para la mascota y también para la persona".