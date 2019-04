Se buscan pistas sobre el crimen en el blog que escribía Asunta

En las últimas horas ha cobrado interés en la investigación policial por el crimen de Asunta algo que hasta ahora no se había tenido en cuenta, el blog que la niña inició en julio de 2012, el mismo mes en el que murió su abuelo.

Bajo el título "Asunca" y escrito en inglés, la pequeña presentaba la primera entrada de su página web como un lugar especial donde escribir fantasiosamente sobre la caza de fantasmas en tres parques de Santiago. La Alameda, Belvís y Bonaval. Para ello, contaba con la ayuda de Sofía Elizabeth Patton. Al principio se pensó que esta persona no era más que una amiga imaginaria, pero no. Más tarde se averiguó que se trataba de la profesora de inglés particular de Asunta.

El blog tan solo tiene otra entrada más, pero no una cualquiera. En ella la pequeña cuenta una breve historia de muerte y venganzas titulada Alameda Park. "... Érase una vez una familia feliz. Una mujer, un hombre y un hijo. Un día la mujer fue asesinada ..." ¿Acaso tiene algo que ver la historia que cuenta Asunta con la sospechosa muerte de sus abuelos?. Demasiadas coincidencias. ¿Se trata únicamente de un trabajo escolar?. Muchas incógnitas y preguntas todavía por resolver.