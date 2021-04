El bulo sobre las aseguradoras y la vacunación del coronavirus en España

No, no es cierto que las aseguradoras no realicen seguros de vida a personas que se han vacunado "hasta pasados al menos seis meses tras la inoculación". A través de redes sociales se han viralizado una serie de mensajes engañosos y confusos sobre el tema. No es la primera vez que esto sucede, recordamos un episodio, que también desmentimos en Verifica A3N hace unas semanas, donde se viralizó un audio que señalaba que las aseguradoras no pagaban a los beneficiarios del seguro de vida, algo que es rotundamente falso.

Fuentes oficiales de UNESPA (Asociación Empresarial del Seguro) aseguraban a Antena 3 Noticias que "las aseguradoras de vida sí pagan las indemnizaciones por fallecimiento de personas que hayan muerto tras habérseles administrado una vacuna frente a la COVID-19. El contenido del audio que circula por aplicaciones de mensajería móvil es falso".

Ahora, esta asociación ha publicado un nuevo comunicado donde quieren dejar claro que las compañías de seguros sí hacen seguros a quienes se vacunan del coronavirus.

Con este mensaje piden difusión para combatir toda la desinformación que circula al respecto y que afecta a todas las compañías y empresas de seguros.

Además, hacen hincapié en que "las afirmaciones aparecidas en redes sociales y aplicaciones de mensajería que cuestionan la suscripción de seguros de vida por parte de las entidades o que ponen en duda el pago de las prestaciones en caso de fallecimiento tras haber sido vacunado de COVID-19 son FALSAS"

Sigue todas las publicaciones de Verifica A3N, iniciativa de antena3noticias.com, para que no te la cuelen. También estamos en Twitter y en Facebook.

Si quieres consultar cómo evoluciona la vacunación en tu comunidad puedes hacerlo a través del CuentaVacunas de Antena 3 Noticias, disponible a un click en la web.