Bronca de Afra Blanco y Graciano Palomo: "No me vas a llevar a justificar que se llame a las mujeres putas"

Cree el periodista Graciano Palomo que los universitarios del colegio mayor Elías Ahuja que han proferido cánticos machistas las alumnas del colegio Santa Mónica "con cutres y no tienen ninguna clase" en sus manifestaciones. "Hasta los pastores de las Hurdes si es que queda alguno tendrían más clase que estos", subraya.

El vídeo de los jóvenes se ha convertido en viral abriendo un debate político en el que han opinado los principales líderes políticos, incluido el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez. "Se ha apuntado que hay terror sexual y nadie está defendiendo esto", señalaba.

"No me vas a llevar a tener que justificar que se llame a las mujeres putas", le respondía la activista sindical Afra Blanco. Sí mantiene Palomo que los cánticos son indescriptibles, impresentables y cutres "pero de ahí a hablar de terror sexual me parece que hay una distancia infinita". Proseguía diciendo Palomo que el terror sexual se está dando en países como Irán, donde hay una revolución de las mujeres. "Donde tu partido y sindicato están callados", le espetaba a Blanco.

El periodista mantiene que en las críticas a los cánticos no se justifica la exageración "porque toda exageración conduce a la irrelevancia". "No les vas a imponer a las mujeres que están en el colegio de enfrente que tienen que opinar como tú", respondía Afra.