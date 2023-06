Borja Sémper, sobre el no del PP a Vox en Extremadura: "Cada político del PP sabe lo que es mejor para su tierra"

Señala Borja Sémper que el presidente Feijóo hizo un planteamiento hace años que repite en campaña electoral que es el de respetar la lista más votada, un argumento que asegura rechazó el PSOE. "La respuesta la tiene el señor Fernández- Vara en su propia casa. Nos presentamos a las elecciones para generar estabilidad y cambio y allí donde podamos lo haremos", mantiene sobre el bloqueo que existe para formar Gobierno en Extremadura . "La política en España está acostumbrada a que el mismo argumento sirva para cosas diferentes pero no vamos a cambiar de opinión, al menos en las cosas fundamentales", apunta el portavoz de campaña del PP.

Añade Sémper que ya antes de las elecciones María Guardiola (PP) dijo que ella quería gobernar sola sin otra formación política y sin Vox. "Durante la campaña siguió diciendo lo mismo y mantiene lo mismo después de las elecciones". Asegura que ese cambio nunca va a suponer un retroceso ni una traición a los principios fundamentales que tienen que regir la política española: la buena educación, una dialéctica razonable y no dar un paso atrás en todos los avances sociales y políticos que España ha conseguido ir ensanchando a lo largo de las últimas décadas.

"La opinión de los líderes sobre lo que es mejor para su tierra es asimétrica"

Mantiene Sémper que quien quiera pactar con el PP tiene que tener claro que en cuestión de cambiar los principios no cuente con ellos. Afirma además que Feijóo confía en sus líderes y estos "no son delegados del PP en las distintas comunidades sino políticos que tienen una opinión de lo que es mejor para su tierra que es algo asimétrico, en unos lugares se expresa de una manera y en otros de otra".

"El PP ha votado un alcalde socialista en Barcelona y una alcaldesa socialista en Vitoria. Yo mismo estuve en el lugar en el que votamos un lehendakari socialista en Euskadi. Hemos pactado con Coalición Canaria, hemos pactado con el partido regionalista cántabro. Estamos haciendo pactos transversales, hay que romper esta política de bloques que solo beneficien a las siglas sin pensar en el beneficio de los ciudadanos".

"Sánchez ha creado un 'guirigay' y es descabellado que quiera 6 debates"

Afirma que lo que ha generado Sánchez después de las elecciones es un guirigay y le parece descabellado que quiera 6 debates electorales. En el PP quieren que haya debates y uno de ellos con Pedro Sánchez (PSOE) y Yolanda Díaz (Sumar). "Díaz y Sánchez han gobernado juntos los últimos 5 años y hay que saber si va a reproducir este modelo los próximos 4 años. Él es presidente del Gobierno y acuerda con los distintos partidos. "Me parece razonable que en ese debate estén las dos almas de ese Gobierno que hace Sánchez pero si no quieren no hay problema, Feijóo debate con Sánchez y también con otras formaciones políticas".