El bombero que rescató al niño atrapado en un coche sepultado por las inundaciones en Toledo: "Le cogí en brazos y le saqué"

La situación era límite. La DANA había provocado fuertes lluvias e inundaciones en varias carreteras de Toledo. Decenas de coches quedaron atrapados en medio de un barrizal. Un hombre graba con su móvil como un niño pide ayuda. Está atrapado en el interior de un vehículo. Dos bomberos se abren paso entre el lodo. "El niño estaba llorando bastante. Era una situación caótica" cuenta Jaime, uno de los bomberos que rescató al pequeño.

Son momentos de pánico y angustia en Toledo. Las fuertes lluvias han provocado riadas que terminan tirando los muros de una vivienda en Cobisa. Cientos de coches han quedado atrapados en calles y carreteras completamente inundadas.

"Había muchas personas mayores pidiendo ayuda pero primero era el niño. El niño tenía 2 años como mucho" ha explicado el bombero en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias. Jaime y su compañero se desplazaron con rapidez para salvar la vida del niño.

"Estaba nada más que el padre pero no podía salir porque estaba el coche inundado. Luego encima había una alcantarilla que no dejaba de chupar" ha relatado Jaime en le programa Espejo Público. Había riesgo por la vida del niño ha asegurado el bombero. "A mí me chupó la alcantarilla. La bota me la ha chupado".

