JOSÉ, CONDUCTOR DEL METRO EN BRUSELAS

En el metro de Maelbeek, en Bruselas, José era el conductor del convoy que viajaba justo delante del que sufrió el atentado. En Espejo público hemos hablado con él. "Si la bomba estalla cinco minutos más tarde, lo hace en mi metro", asegura. "A los conductores no se nos avisó de lo que estaba pasando. Sabíamos lo que había ocurrido en el aeropuerto y no entendíamos por qué no se cerraba la línea", recuerda.