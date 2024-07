Joe Biden, con los números en contra: ¿Debería repetir como candidato?

El debate presidencial de la pasada semana, que enfrentaba a los dos candidatos a presidir la primera potencia mundial, Joe Biden y Donald Trump, ha aumentado el escepticismo sobre la idoneidad de Biden para repetir en el cargo. Esto también ha calado incluso en el Partido Demócrata, al que pertenece el actual presidente.

La incertidumbre beneficia a Donald Trump y el Partido Demócrata se encuentra sumido en una crisis plagada de dudas. Los ecos de los nombres de distintas personas candidatas a suceder a Joe Biden suenan cada día con más fuerza.

Gran mayoría contraria

Resulta alarmante el resultado de una encuesta realizada por la cadena de televisión norteamericana, CBS. La estadística muestra que hasta un 72% de la población estadounidense opinaría que no debería presentarse de nuevo como candidato a la Casa Blanca. Una cifra similar, el 71%, asegura estar preocupado por la lucidez de las decisiones del actual jefe de Estado de los EE.UU.

El electorado estadounidense exponía varios motivos de su escepticismo. El principal de ellos sería la edad, que menciona el 86% de los encuestados, seguido de las ya mencionadas decisiones. Hasta un 66% vería en su historial como presidente otro obstáculo, y un 56% se basaría en la presente campaña electoral, en la que la capacidad de Joe Biden está siendo puesta en entredicho.

Sustitutos potenciales

Son varios los nombres de hipotéticos candidatos al trono demócrata. Aun así importantes personalidades como el expresidente Barack Obama, muestran públicamente su total apoyo a Biden.

Ninguno de los candidatos a tomar el relevo del actual presidente daría muestras de un contundente liderazgo y no gozaría del apoyo claro y mayoritario entre las filas de los demócratas, y no dan una importancia mayoral debate, en el que Biden no habría salido bien parado.

"Crisis del sistema occidental"

Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, y gran conocedor de la política del país respondía a las preguntas al respecto de la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso.

Sobre la capacidad de Joe Biden, Camuñas realizaba un análisis que ya viene sonando desde hace algún tiempo. Las fuerzas psicológicas, físicas y cognitivas, entre otras, "están en un declive alarmante", afirmaba el analista.

Sin embargo, el expresidente de la Cámara de Comercio también expresaba que nada sería como se está pretendiendo hacer llegar a la opinión pública desde el Partido Republicano.

"Señales desde hace mucho tiempo"

El pasado febrero el Fiscal que investigó Joe Biden por una supuesta tenencia de documentación clasificada hizo saltar las alarmas. El encargado de la investigación definió a Biden como "un simpático anciano bienintencionado con mala memoria".

Además, en su informe, el Fiscal también advirtió que el ahora presidente "no recordaba ni cuándo fue vicepresidente, ni cuándo terminó su mandato, ni siquiera cuándo murió su hijo Beau".

"Una derrota casi segura"

Según Antonio Camuñas "la derrota va a ser casi segura", de no encontrar el Partido Demócrata, un candidato con capacidad de reunir el apoyo y liderazgo necesarios. Y aseguraba también el experto en política norteamericana, que el partido de Biden está ya maniobrando en ese sentido para las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el próximo mes de diciembre.

Sentenciaba Camuñas que el Partido Demócrata está barajando muy seriamente "elegir a otro candidato".