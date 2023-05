Benjamín Zarandona, ex jugador de fútbol: "Lo primero que pasa en todos los campos de fútbol es insultar al negro"

Benjamín Zarandona, exjugador de fútbol y de origen español y ecuato-guineano cree que España no es un país racista aunque considera que en el sector del fútbol sí hay una parte de racismo con personas que insultan a los negros. Cree que a Vinicius le llevan persiguiendo en casi todos los campos fuera de España y eso pasa porque es una estrella mundial. "Tendríamos que disfrutar de él, de que está en nuestra liga pero con todos estos sucesos es una noticia muy triste", señala el deportista.

En opinión de Zarandona tiene que cambiar el protocolo cuando se producen este tipo de insultos y el partido se debe de parar. "Tenemos que unirnos los jugadores y apoyar esta causa. Los jugadores negros tienen que ir a la grada y apoyar a Vinicius", mantiene.

"Los negros estamos cansados ya de toda esta situación"

Cree el deportista que este tipo de insultos ocurren en todas las divisiones. "Lo primero que pasa siempre en los campos de fútbol es: "Vamos a insultar al negro y los negros estamos cansados de toda esta situación. Me da tristeza cuando en el partido con Valencia nada más empezar le estaban llamando 'mono'. Eso afecta a nivel psicológico a un futbolista, se nota mucho al salir al campo. Se ve una imagen en la que Vinicius está llorando y me da mucha rabia", señala.

"Javier Tebas no puede contestar a esto vía Twitter"

Zarandona asegura que Vinicius es my buen jugador y 'pica' a sus adversarios jugando bien al fútbol, regateando y yéndose de ellos. "Eso no quiere decir que tenga derecho a insultarles y menos en una grada". Cree que el presidente de la Liga, Javier Tebas, no puede contestar vía Twitter a esta problemática y que debería haber una reunión entre Vinicius, Tebas y Rubiales en la que también se implique a la asociación de arbitraje.

Apuesta por cambiar el protocolo porque "si el otro día se va el Real Madrid se va del campo encima pierde los 3 puntos". "En el momento en que se escuchen esas palabras tienen que coger e irse todos al vestuario para que se suspenda el partido".