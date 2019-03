Bélgica expulsará a ciudadanos españoles para que no se beneficien de ayudas sociales

Los españoles son, después de rumanos y búlgaros los ciudadanos más expulsados de Bélgica con el argumento de suponer una carga excesiva para su sistema social. El Gobierno belga se basa en una directiva europea de 2004 sobre las condiciones de libre circulación y residencia de los ciudadanos comunitarios en la UE que asegura que los ciudadanos gozarán de derecho de residencia "mientras no se conviertan en una carga excesiva" para el Estado que los acoge.

Roel Breugelmans, abogado belga afincado en España, experto en temas de extranjería asegura en espejo Público qie esta medida no es contrario al derecho europeo "porque Bélgica lo que hace es aplicar una ley interna que ya ha sido adaptada a la normativa europea. De hecho la ley española es idéntica a la belga". "Lo cierto es que no se expulsa a nadie, sencillamente se recibe una carta en la que se le notifica que va a dejar de recibir esas ayudas", afirma este abogado.

No se trata de expulsiones expeditivas. La policía no los va a buscar a casa, ni los repatrían en un avión, pero la administración los borra de todos los registros de residencia de extranjeros, de modo que, a partir de ese momento son "invisibles". De hecho no pueden firmar un contrato de alquiler, ni buscar trabajo. A todas luces no existen. Se trata de hacerles el vacío hasta que no tienen más remedio que marcharse