Begoña Villacís aclara que se queda en Ciudadanos: "Soy una persona leal, que se lo pregunten a Albert Rivera"

Después de días de declaraciones cruzadas, mensajes en clave y mucho ruido mediático la vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís (Ciudadanos) ha despejado la incógnita: no deja Ciudadanos y se presentará a las municipales para revalidar el cargo.

A Villacís se la había vinculado con el PP, unos rumores que ella misma avivó con unas declaraciones en las que reivindicaba que lo importante en política era el proyecto y en ningún caso las siglas. Asegura que ha habido una semana de muchas especulaciones a las que no ha querido contribuir. Asegura que si Alberto Núñez Feijóo (PP) contaba que ella no se había postulado para entrar en el PP era porque esa ha sido la realidad.

"Yo me reúno con gente del PP a menudo y con gente de otros partidos"

Recuerda que ha sido secretaria de política municipal de Ciudadanos muchos años y asegura que es habitual que le llamen muchos compañeros para tomar café porque es referente para ellos. "Creo que es más interesante salvar a la gente que defiende los espacios liberales y eso se puede hacer de la forma que el candidato encuentre más eficaz".

Mantiene además que la política local está mucho menos ideologizada. "Los políticos nos reunimos entre nosotros. Yo me reúno con gente del PP a menudo y con gente que son de otros partidos. Si no me hubiera tomado muchos cafés con gente de otros partidos políticos los pactos de la Villa, que fueron tan esperanzadores, no se hubieran producido", señala.

Entiende que los políticos están bajo a lupa y más si se toman un café con otros candidatos por eso quiere zanjar la polémica. Se considera una persona leal en política: "Llevo en política 7 años y siempre he sido una persona leal, que se lo pregunten a Albert Rivera".

Añade además que podría haber sido alcaldesa de Madrid si hubiera aceptado la moción a José Luis Martínez Almeida. "Yo ofrezco 7 años de coherencia y no voy a cambiar ahora por más que la política actual te lleve a determinadas cosas".

Está convencida de que va a ser vicealcaldesa de Madrid. "En los últimos años he tenido muchas opciones y en todos esos momentos he dicho que tengo un compromiso por Madrid.", mantiene.