Beatriz de Vicente: "Dani Alves seguro que hoy está muy contento porque es una sentencia que le favorece y creo que es de justicia"

El futbolista Dani Alves ha sido condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por agresión sexual. La Audiencia Nacional le impone además 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros.

A Rosa Belmonte, colaboradora de Espejo Público, esta le parece una sentencia razonable aunque duda de qué hubiera pasado si Alves hubiera sido juzgado por un jurado popular. Cree que hay que diferenciar entre una violación en la calle y esta donde parece que hay consentimiento al principio y luego se retira. Por su parte, Rubén Amón cree que la sentencia se ha producido "con bastante aislamiento". "Creo en el aislamiento del propio tribunal respecto a las presiones. Nada más fácil que seguir una senda de sentencia populista por la presión que había. La pena se ha quedado en la mitad de lo que pedía la Fiscalía y esto demuestra que el tribunal ha sido bastante ortodoxo", mantiene.

"A Alves le han comunicado la sentencia estando en el calabozo"

Miquel Vals señala que ninguna de las dos partes está contenta y piensan recurrir la sentencia. Alves ha recibido la sentencia en los calabozos, ha sido un letrado quien ha bajado y le ha comunicado la pena. Su pena ha quedado reducida debido a que en un principio deposita 150.000 euros y esto es un atenuante que le ha rebajado en gran parte la condena de 4 años 6 meses.

"Era de justicia que la pena no fuera superior a la de un homicidio"

Apunta la abogada penalista Beatriz de Vicente que "la igualdad no es dar a todos lo mismo sino a cada uno lo suyo". "Era de justicia una condena porque la vivencia de la víctima dentro de aquel habitáculo fue la de una violación. También era de justicia que la pena no fuera superior a la de un homicidio. No es lo mismo una violación a golpes en la calle por parte de un desconocido detrás de un vehículo en la que acabas con los dientes rotos que la retirada sobrevenida del consentimiento en la que yo he querido llegar a un punto y después lo he retirado".

Sobre el recurso que ha anunciado la defensa de Alves señala que "tú no puedes reformar a peor una sentencia". "Si solo recurro yo o me dejan con 4 años o me absuelven pero por vía de oposición. Fiscalía y Acusación van a pedir sus 9 o sus 12 años. Es lógico que esto acabe en el Supremo. Es lo que haría cualquier sujeto que clama por su inocencia".

La letrada considera que "Alves hoy seguro que está muy contento porque la absolución era imposible pero es una sentencia que le favorece y creo que es de justicia". Para la abogada la propia sentencia tiene algo "un pelín novedoso" y viene a decir que el hecho de que se hagan determinadas prácticas sexuales no significa que yo tenga que abrirle la puerta a otras y que cada modalidad sexual requiere un consentimiento explícito diferente.