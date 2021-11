Beatriz Corredor: "En España tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo y no hay riesgo de apagón"

Afirma Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica en España, que nuestro país tenemos un sistema eléctrico muy solvente. "Yo diría el mejor del mundo, el más seguro y avanzado", apunta. Envía un mensaje de tranquilidad y asegura que no hace falta cambiar los hábitos de vida porque en España no hay riesgo de un apagón eléctrico . "Tenemos muchísimas tecnologías para garantizar el suministro".

No cree que haya que hacer acopio de velas "salvo que quieran irse de excursión", bromea. Incide en que no hay un riesgo a medio y corto plazo de que España viva un apagón. Red eléctrica trabaja para garantizar que la electricidad llegue a los hogares. "Tenemos energía eólica, hidroeléctrica, fotovoltaica… no nos hace dependientes del gas", explica. Desde Red Eléctrica llaman a todas las tecnologías para tener previsión, mantiene.

En cuanto al gas, apunta que Enagas tiene reservas para 40 días y el suministro está garantizado. Reitera que no hay dependencia del gas para producir energía. Pone el ejemplo del pasado 30 enero en el que el 90% de la energía era producida con renovables. "Eso nos mucha independencia. La media de este año es del 49% generada con energías renovables".

Beatriz Corredor defiende que España es bastante autosuficiente en la producción de energía y la interconexion con Francia es muy pequeña. La que viene del país galo representa el 3%.

