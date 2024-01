La baronesa Thyssen revela el motivo por el que ha modificado su testamento

Carmen Cervera, baronesa Thyssen, recibe al equipo de Espejo Público en su casa de Andorra. Se trata de una vivienda espectacular, llena de obras de arte que ella misma ha bautizado como 'la casa de James Bond'. La vivienda permite contemplar Andorra desde lo alto y su orientación hace que reciba la luz del sol en todo momento.

El periodista Miquel Vals ha sido encargado de dirigir la charla, que ha durado 90 minutos. En la entrevista Tita Cervera habla sobre sus dos hijas, su hijo Borja y de los hombres de su vida. Señala Miquel Vals que la baronesa ha reconocido que hubo infidelidades por parte de los hombres con los que ha estado y también por parte de ella en esas relaciones.

En su vida personal sus hijas la llaman mamá, las hijas de Borja la llaman Tita pero en su casa "la palabra abuela no existe". Apunta que no lo hace por coquetería, sino porque "las abuelas son todas iguales". "Me gustan más los nombres propios con los que te llaman con cariño", señala.

¿Quién tomará el relevo de Carmen Cervera cuando falte?

Tita Cervera ha compartido con Miquel Vals una de las grandes incógnitas que sobrevuelan su figura. ¿Quién seguirá al frente de su legado cuando ella falte? La baronesa ha revelado con quién tiene previsto contar cuando para asumir ese papel cuando ella falte. Se trata de una figura femenina que continuaría con su legado. Reconoce además que ha cambiado en múltiples ocasiones su testamento: "he hechos cantidades de testamentos. Cuando cambia la vida los voy cambiando", afirma.

Se reconoce como una mujer muy católica que reza todas las mañanas y todas las noches y habla con sus padres y sus parejas a diario.

"Espero que el Rey pueda volver a vivir en España, donde se merece"

La baronesa siente una gran admiración por el rey emérito y " todo lo que ha hecho por España y los españoles". "Tenemos que sentirnos orgullosos y agradecidos". "Espero que venga y pueda vivir donde se merece que es España".