Tita Cervera, baronesa Thyssen, confirma que Putin la quiso nombrar "princesa o reina de San Petersburgo"

Según cuenta la baronesa Thyssen, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin habría contactado con ella en dos ocasiones: "La primera vez me mandó una delegación, hace años".

Las intenciones del mandatario de Rusia no sería otra que conseguir que Carmen llevara a San Petersburgo la importante colección de arte que atesora. Putin quería las obras de la baronesa allí y, en compensación, había ofrecido nombrarla princesa o reina de San Petersburgo, también conocida como 'La Perla del Báltico'.

La baronesa Thyssen, Carmen Cervera, asegura que en un segundo contacto, finalmente mantuvo una conversación telefónica con Putin. En esta ocasión, el presidente ruso le comunicó una oferta para trasladar las valiosas obras, esta vez a Moscú, donde le tendrían reservado un edificio entero en una de las zonas mejor valoradas de la capital rusa.

"Me estaba construyendo un museo", afirma 'Tita' que le habría trasladado Vladimir Putin directamente por teléfono.

La presentadora de Espejo Público, Susana Griso, muestra su sorpresa ante la oferta de nombramiento de la baronesa, como princesa o reina de la ciudad rusa, tratándose de un país postcomunista como Rusia, después de que se eliminase la realeza tras la revolución ocurrida a principios del siglo XX.

Un patrimonio cultural envidiable

El periodista Rubén Amón explica que "eso significa la importancia que tiene la colección y cuántas personas, líderes y países han cortejado a Tita", para llevar la colección a otros lugares. Remarcaba también la gran "dimensión del patrimonio cultural español", y afirma que "no hay dinero para valorar, ya no la colección, si no tres cuadros". La periodista y colaboradora del programa, Rosa Belmonte, por su parte reconoce la trascendencia e influencia que la baronesa Thyssen posee hoy en día en nuestro país, gracias a, entre otras cosas, el museo que lleva su actual apellido, huésped de muchas de sus pinturas y esculturas, en la ciudad de Madrid.

La entrevista íntegra a Carmen Thyssen se emite este jueves en Espejo Público. En ella, la baronesa aborda con Miquel Valls, periodista del programa, varios temas sobre su vida, como las relaciones con sus hijos, la herencia, o sus colecciones de arte.