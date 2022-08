El aviso del sector textil a Sánchez por su recomendación de no usar corbata: "No creo que haya nadie tan tonto"

Pedro Sánchez se ha 'descorbatado' como gesto de intentar paliar las altas temperaturas que este verano nos está dejando. Entre las medidas del plan de ahorro energético, el presidente del Gobierno animaba a dejar de usar la corbata cuando los termómetros estén disparados, una medida que entre la calle ha sido muy comentada y que muchos dudan de su eficacia.

Espejo Público ha entrevistado a Eduardo Zamácola, presidente de ACOTEX, la patronal del sector textil que considera que esta recomendación "no es una medida" sino "una metedura de pata, de nuevo" del presidente del Gobierno. Añade que es "absolutamente inaceptable que pueda decir que el uso de la corbata, que el quitársela o ponérsela va a consumir más o menos energía".

Zamácola ha hecho una severa crítica al Gobierno asegurando que con medidas como las anunciadas se perjudica a "un sector tremendamente dañado", además recuerda que tras la pandemia del coronavirus y "el tema del teletrabajo ha hecho que las corbatas estén un poco en desuso". Además, advierte que "comerciantes, diseñadores, fabricantes están haciendo un esfuerzo tremendo por poder sobrevivir y poder vender esos artículos, que también denotan esa distinción y el estado de ánimo de una persona, parece mentira que un presidente del Gobierno, que en su día dijo que no íbamos a dejar a nadie atrás, lo que hace es lanzar piedras sobre nuestros tejados y lo que está haciendo es que un sector que está muy tocado cierre más puertas de sus comercios y pueda irse más gente al paro".

El presidente de ACOTEX confía en que "la realidad es que yo no creo que haya nadie en España tan tonto para que diga: 'yo me la voy a poner, yo me la voy a quitar' porque consume menos energía". Para Zamácola "lo que ha cobrado es notoriedad en el sector que tengamos al presidente del Gobierno diciendo algo que va en contra nuestra. Recibimos una mano al cuello en vez de un abrazo".

Además asegura: "Yo hace ya muchos meses que dije que no esperábamos nada de un Gobierno que no está apoyando al comercio, lo único que espero ya es que no hable de nosotros porque cada vez que habla parece que va en contra de nosotros".