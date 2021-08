Javier y Raquel aseguran que han tenido más de 100 experiencias paranormales: "Los espíritus se pueden comunicar con nosotros"

Javier y Raquel aseguran que han tenido más de 100 experiencias paranormales y comentan que hace 4 años crearon el grupo de investigación paranormal 'Alfa Jaén'. Javier señala que se creó porque viene de familia de gente que ha "visto y hablado con espíritus", pero sobre todo para "captar alguna psicofonía y demostrar al mundo entero que los espíritus existen y se pueden comunicar con nosotros".

Comentan que personas escépticas con este tema han probado sus servicios y "salen de la duda de si existen o no". Tanto Javier como Raquel aseguran que no tienen miedo, aunque afirman que han tenido alguna ocasión "en la que se han llevado un susto". "Estamos mentalizados de que no te van a hacer nada fuerte", manifiestan.

"La gente se cree que vamos a hacer una investigación a un cementerio y van a salir espectros malos y nos van a matar", señala Javier, pero "no pasa nada de eso". Asimismo, comenta que en una aldea en Granada percibió una sombra negra: "Medía unos dos metros de altura, era un hombre sin cabeza, la llevaba bajo del brazo".

En una de las investigaciones que hemos podido ver en el programa, Javier se encuentra en un cementerio y a la pregunta de: "¿Hay alguien que se quiera comunicar con nosotros en este momento?, responde una voz de niño: "Yo". También, preguntan si por los cementerios vagan espíritus por la noche, a lo que contestan: "Y ahora".

Por su parte, Raquel explica que van a lugares donde "suelen suceder cosas o tienen historia" y preguntan en ese momento lo que puede haber ahí. Además, comenta que han entrado en aldeas abandonadas que "la historia cuenta una cosa y la psicofonía nos dicen otra".

Por último, explican que para captar las voces utilizan "un aparato como si fuera una radio" que escanea frecuencias de radio y a través de estas frecuencias "los espíritus cogen energía y contestan 'in situ'".