Las autoridades investigan cómo se ahogó una niña de 4 años en Madrid: "Pudo quedar bajo una colchoneta"

La semana pasada una niña de 4 años de edad, era rescatada inconsciente de la piscina de una escuela Infantil de la localidad de Alcorcón, situada al suroeste de la ciudad de Madrid. La pequeña era reanimada por uno de los socorristas presentes durante lo ocurrido, y trasladada de urgencia en helicóptero al Hospital 12 de octubre, donde desgraciadamente fallecía pocas horas después.

Las hipótesis que barajan los investigadores contemplan varias posibilidades, una de ellas sería un despiste por parte de los responsables de los menores durante la actividad, y otra estudiaría la posibilidad de que la pequeña quedara oculta bajo uno de los elementos empleados durante la clase, una colchoneta.

A las puertas del centro educativo varios ramos de flores, mensajes y un crespón negro en recuerdo de la pequeña. Este escenario es el que la mañana de este lunes recibía a los niños que comenzaban los campamentos de verano tras concluir el curso el pasado viernes, lo que no pudo hacer esta alumna del centro. La directiva de la Escuela Infantil manifestaba su consternación pero rehusaba realizar ningún tipo de declaración sobre lo ocurrido.

"Qué ha pasado, no lo sé"

"Qué ha pasado, no lo sé. Una desgracia muy grande, por supuesto"

Varios padres de menores que atienden al centro se pronunciaban sobre la tragedia ocurrida en la escuela, visiblemente afectados por la triste noticia de la muerte de la menor. Una de las madres mantenía que el incidente no se habría producido por un descuido: "Normalmente suele haber 5, 6 monitores para unos 20 niños".

Otros padres aseguraban que no disponían de información y preferían no realizar elucubraciones sobre la trágica noticia. Otra madre decía que lo de la colchoneta "es otra versión, pero al no haber estado allí no podemos hablar".

"No es un mero accidente"

Otro de los progenitores, que prefería mantenerse en el anonimato expresaba su indignación por el ahogamiento de Noelia y culpaba directamente al centro de lo sucedido: "No es un mero accidente. Es una irresponsabilidad por parte del colegio. Tu dejas a tu hija por la mañana en el colegio con cuatro añitos y ya no la vas a recoger".

Protocolo a seguir según los expertos

Cada verano se producen decenas de casos de ahogamiento en piscinas y playas a lo largo de toda España. Ante el reciente inicio de la temporada de baño, la doctora Almudena Crespo, Médico Jefe de Guardia del SUMA 112, junto a dos compañeros, explicaba en Espejo Público el procedimiento que habría que aplicar en caso de presenciar algún caso.

Explicaba que lo primero sería intentar rescatar a la persona del agua, sin ponerse en riesgo. Recordaba que los socorristas reciben formación específica para hacerlo, ya que una personas que se está ahogando puede arrastrar a su rescatador con ella.

Posteriormente, realizar una valoración del estado de la víctima, e iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) si procede. Por esto desde algunos sectores se insiste en que se incida y refuerce la formación enprimeros auxilios de la población.