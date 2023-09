Aumento alarmante de bajas laborales fraudulentas: así cazan los detectives a los impostores que simulan bajas médicas

En un escenario donde lasbajas laborales están en constante aumento, las empresas buscan desenmascarar prácticas fraudulentas. Durante 2021, se registraron 424.834 bajas al mes, incrementando a más de 573.308mensuales en 2022, representando un aumento anual del 34.9%. Detalladamente, los hombres superan en el doble de bajas a las mujeres. Este fenómeno tiene un costo para las empresas de más de 21 millones de euros. Los detectives privados están investigando estos casos, que van desde infidelidades hasta empleados que engañan a sus empleadores.

Algunos casos destacados

En un caso reciente, un trabajador se encontraba supuestamente de baja por depresión, pero imágenes revelaron que trabajaba como obrero en una construcción. Después de acumular bajas repetidas, su jefe decidió recurrir a un detective, descubriendo la artimaña. Este trabajador estaba cobrando la baja, otro sueldo en b y sus chapuzas a particulares.

Otra situación involucra a una mujer en silla de ruedas, quien afirmaba haber sido atropellada. Esta mujer sufrió un accidente, antes tales circunstancias estuvo muy mal, presentaba fracturas múltiples y una de las cuales le afectaba a las vertebras y radiológicamente podría perder movilidad en un 80% de sus piernas. Cuando se recupero, decidió seguir el camino de la estafa, y se hacia pasar por invalida con la finalidad de cobrar una indemnización por un lado, por otro lado seguir cobrando la baja y por otro conseguir una invalidad permanente absoluta que es lo que ella presentaba. Sin embargo, una investigación demostró que podía caminar normalmente, usando artimañas para prolongar su baja y solicitar una indemnización mayor a la que le correspondía. Este caso resalta la gravedad de las consecuencias laborales derivadas de tales engaños.

En un tercer ejemplo, un trabajador agrícola saboteó la propiedad de su empleador, dañando el sistema de riego, la iluminación y pisoteando los cultivos, después de que su solicitud de indemnización fuera rechazada.

Estos casos ilustran que no siempre el empresario es el villano en la historia. El detective privado Osvaldo Pina señala que, "lamentablemente, no todos los días se encuentran casos de esta índole. En ocasiones, trabajadores que han recibido todo de sus empleadores deciden recurrir a métodos fraudulentos cuando sus intereses no son satisfechos." La investigación de estos casos implica un proceso meticuloso, donde "se requiere el consentimiento de las partes involucradas." Osvaldo Pina, detective privado, destaca la importancia de seguir procedimientos éticos en la obtención de pruebas.

Herramientas para investigar

Los métodos de investigación son varios, en este caso, el detective privado opta por disfrazarse aparentando ser un trabajador más. En el primer caso, expuesto en Espejo Público, el detective aparentó ser un trabajador más, un ingeniero agrónomo analizando las plantas y entre idas y venidas y cámaras ocultas y no ocultas fue grabando los pasos de este señor que no se imaginaba que su compañero es un investigador. En respuesta a este tipo de situaciones, los empresarios buscan soluciones, aunque en algunos casos, como se mencionó, pueden caer en prácticas poco éticas como el espionaje directo. Se hace necesario superar la desconfianza mutua entre empleadores y empleados, especialmente en un contexto donde el teletrabajo adquiere mayor relevancia.