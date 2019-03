Asunta pasó sus últimas 24 horas de vida prácticamente sola

Las 24 horas antes de la muerte de Asunta son reveladoras. Aquél viernes, 20 de septiembre, la niña pasó el día práticamente sola en casa. Para los investigadores demostraría una sobrecojedroa teoría: sus padres ya no contaban con ella, su presencia les estorbaba para realizar sus planes personales.

En días anteriores Alfonso y Rosario ya organzaban la vida por su cuenta. Pero llama poderosamente la atención que la tarde que desaparece la niña los padres tengan tanta prisa por poner la denuncia, cuando el día anterior no se preocuparon por ella. Tanto que el juez se lo pregunta a Basterra en su única declaración. Ese viernes, dice, Porto le llama para pedirle que la niña pase la noche con él en su casa. "A mí me llamó ella diciendo que al final iba a ir a Vigo y que, por si podía llegar un poco tarde, me pidió que la niña durmiese conmigo". En realidad Rosario pasa todo ese día con su amante, a pesar de haberle prometido a Alfonso que terminaría con esa relación. Ella ya no verá a la niña hasta el día siguiente, cuando acude a su casa de Doctor Teixeiro para recibir clases de chino.

Alfonso también tenía ya planes para el viernes con un amigo a los que no renuncia a pesar de tener a la niña a su cargo. Come con Asunta y ya la deja sola hasta casi las once de la noche. "Hago mi trabajo, vuelvo a mi domicilio, estudio inglés y quedo con un amigo para tomar algo. Y así, a las once menos veinte la cogí y nos fuimos para mi casa a dormir".

Al día siguiente Asunta desayuna con Alfonso y vuelve a la casa de Doctor Teixerio. A la hora de la comida, padre, madre e hija comerán juntos aparentemente como una familia unida, pero es entonces cuando sus padres habrían aprovechado para esconderle entre la comida una dolsis letal de Orfidal.