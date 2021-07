La investigación policial empieza a dar frutos: tres jóvenes han sido detenidos por la muerte de Samuel Luiz en A Coruña. Son tres amigos que no tenían relación con la víctima. Se trata de dos chicos y una chica que han dormido ya esta noche en la Comisaría.

Los investigadores hablan de "una jauría humana" que estuvo golpeándole hasta la muerte. Señalan además que se esperan más detenciones en las próximas horas. Según los amigos de Samuel, testigos presenciales de la agresión, entre 5 y 10 jóvenes habrían participado en la paliza grupal cuyos golpes no pudo soportar el joven de 24 años.

Los amigos de Samuel contaban ante las cámaras de Espejo Público que todo comenzó cuando Samuel y una amiga salieron del local en el que se encontraban para hacer una videollamada. Un chico y una chica increparon a Samuel al pensar que les estaba grabando: "Si me vuelves a grabar te mato, maricón", le dijo uno de ellos.

Minutos después le siguieron y comenzaron los golpes. Paliza a la que se unieron más amigos de los primeros agresores.

El padre de Samuel pedía en Espejo Público que no se use la muerte de su hijo para enarbolar ninguna causa política y que no se genere más odio en manifestaciones radicales. Pedía que todo aquel que quisiera homenajear a su hijo acudiera con un kilo de arroz ó azúcar a Cruz Roja, ya que él era voluntario y le hubiera gustado.

