Así será el nuevo single de Shakira con Karol G. que promete no defraudar tras su Session 53 con Bizarrap

Shakira sigue en boca de todos desde el lanzamiento de su Session 53 con Bizarrap. Lorena Vázquez es periodista y se define como 'shakiróloga'. Cree que no se puede pedir sororidad a una mujer que aún está levantándose después de sufrir una infidelidad pública. "Pedirle a Shakira que sea respetuosa con la persona con la que Piqué le fue infiel es un poco complicado".

Asegura la informadora que Clara Chía está tranquila tras el primer impacto de aparecer en la letra de la canción de Shakira. Recientemente ha acudido a un partido de fútbol de la Kings League junto con Piqué y sus suegros. "Estuvieron besándose, abrazándose y acariciándose en público dando muestra de que es una relación que ahora mismo va viento en popa".

Destaca también la periodista que en todas las separaciones siempre hay dos versiones de los hechos. La de Shakira es que Piqué le fue infiel aunque el exfutbolista mantiene que fue respetuoso con la cantante. "Hay un momento de la canción dice que aunque él le suplique ella no piensa volver. Lo que me dice el entorno de Piqué es que eso no se ha producido jamás desde que él se fue de su domicilio a mediados de marzo", mantiene.

"Si Clara Chía hubiera hecho alguna manifetación pública nos hubiésemos echado todos encima. Shakira también tiene su derecho a pataleo y al final le estamos dando una trascendendia a la canción que no merece", apunta.

Está a punto de ver la luz el nuevo single de Karol G y Shakira, del que han rodado ya el vídeoclip. Rodaron el vídeo en Barcelona en unas jornadas maratonianas de trabajo que dejaron a Carol G. exahusta. Se trata de una canción muy empoderada que hablará de la situación de Shakira en este momento tal y como señala Lorena Vázquez.