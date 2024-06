Un hombre de 87 años asegura ser el 'hermano secreto' del actor Eduardo Noriega: "Cuando se lo dije fue muy seco"

El hermano secreto del actor Eduardo Noriega se llama Juan Canal y tiene 87 años. La historia de este parentesco sobrevenido parte de Pío Noriega. Tuvo un romance con una empleada del hogar cuando Pío tenía 19 años y la señora tenía 36. De esta relación nace Juan Canal, quien asegura ser hermano de Eduardo Noriega. A Juan le mandan a un orfanato hasta que tiene 20 años y en ese momento, cuando cumple 20, su padre le envía a Cuba. Allí Juan Canal forma una familia y con el paso de los años regresa a España.

Como Pío Noriega no se había casado con la empleada del hogar mantiene una segunda relación con una mujer llamada Marina Roiz y con la que se se casa y tiene un hijo que también se llama Pío. Esta mujer fallece y Pío decide contraer matrimonio con una mujer que se llama María Teresa Gómez, hija del entonces presidente de la comunidad de Cantabria, con la que tiene 5 hijos: el quinto de esos hijos es el actor Eduardo Noriega.

Las pruebas de ADN dan un resultado de fiabilidad del 99,9%

Cuando Juan vuelve a España investiga acerca de sus orígenes. En aquel momento cuando lo hace no existen las pruebas de ADN. Juan Canal se pone en contacto con Pío, hijo del segundo matrimonio de su padre. Se hacen las pruebas de ADN y el resultado da una fiabilidad del 99,9%. Por lo tanto son hermanos de padre.

A través de su abogado ahora Juan quiere elevar a públicas estas pruebas de paternidad. Se pone en contacto con el actor en Santander. Hay un evento y se queda hasta el final, cuando acaba el actor le pregunta que quién es y le dice que es su hermano.

El propio Juan Canal explica en Espejo Público cómo fue el encuentro con el actor Eduardo Noriega, protagonista de películas como 'Tesis' o 'Abre los ojos'. Estuvieron hablando durante dos horas. "Él no me sonrió, fue muy seco", señala. Quiere el reconocimiento público porque su madre "existió y hay una historia que nadie conoce". "Cree que tiene que ser restituido su honor y su moral".

Para Juan Canal, él y su hermano Eduardo Noriega se parecen un 8 del 1 al 10. "Estos hermanos de padre son unas excelentes personas, yo no tengo nada contra ellos, yo me dirigí a la justicia no a ellos", mantiene.