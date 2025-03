Así es el día a día de una persona alérgica al agua: A Diana le diagnosticaron urticaria acuagénica a los 14 años

Diana Petrovan es alérgica al agua, le diagnosticaron urticaria acuagénica a los 14 años. Desde entonces vive con una constante preocupación por evitar cualquier exposición al agua. Gema Soubrier, reportera de Espejo Público, ha pasado un día con ella para saber como afronta su día a día.

Diana nos enseña las pautas que tiene que seguir para cosas tan cotidianas como lavarse las manos, "instantáneamente tengo que secarme porque si no en un rato se me ponen rojas las manos", nos explica. Vemos como se lava la cara y a los pocos segundo el agua le da reacción, "me está picando lo que es la zona del ojo y por la barbilla, siento que me arde la piel, que me escuece" nos enseña.

El agua le produce ronchas, picazón e inflamación. Pero no todo tipo de agua le afecta igual, el agua caliente es peor, "me salta la alergia cuando se disuelve la capa de grasa de la piel que se disuelve mucho más rápido con el agua caliente", nos aclara.

Vive con antihistamínicos y siempre lleva las pastillas con ella

Para Diana ducharse es un ritual, lo hace por partes y rápidamente" entro a la ducha, me recojo el pelo, luego salgo me visto y me lavo el pelo", nos explica. Desde que le diagnosticaron esta rara alergia vive con antihistamínicos, "a donde vaya van las pastillas conmigo".

Curiosamente, al beber agua no le afecta, ni con el contacto con los labios, pero con el sudor y las lágrimas si le da reacción, "se me pone toda la ojera roja y se me hinchan muchísimo los ojos. Se me ha llegado a quemar la piel dela ojera". Para Diana los días de lluvia son un problema, evita salir a la calle a toda costa, "siempre tengo el paraguas a mano, tengo un paraguas en el coche también".

Cuando se lo diagnosticaron tuvo miedo, "me recomendaron que fuera al psicólogo por si desarrollaba un miedo al agua". Esta alergia es poco común "hay solo 60 personas en el mundo" nos cuenta.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.