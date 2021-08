Así es el colegio en Gales donde comienza los estudios de bachillerato la princesa Leonor

La princesa Leonor inicia hoy sus clases de bachillerato en el internado UWC Atlantic College, situado al sur de Gales, en Reino Unido, donde va a estudiar los 2 cursos previos a la universidad que van a costear los reyes. El programa Espejo Público ha hablado con Carlos Aguirre, ex alumno. "Me parece un colegio excelente. Nunca había vivido fuera de mi país me pareció una experiencia única, acogedora. Donde todos los alumnos son nuevos".

La marcha de la infanta Leonor al colegio británico tiene lugar una vez que ha completado el ciclo de primaria y de secundaria en el colegio privado Santa María de los Rosales de Madrid, el mismo en el que se formó su padre. Carlos, ex alumno de este colegio galés, recuerda la institución como un lugar donde "compartes habitación, clase con gente de todos los países. Una variedad inmensa de clases sociales y culturales".

"Seguro que le va a tomar un tiempo para adaptarse pero va a aprender muchísimo sobre culturas lejos de España. Va a tener una educación muy buena con profesores excelentes" ha contado Carlos Aguirre, ex alumno del Atlantic College.

La heredera al trono, que el próximo 31 de octubre cumplirá 16 años, va a compatibilizar sus estudios en Gales con su actividad institucional en España. El Atlantic College, donde se estudia el bachillerato internacional, pertenece a la red de internados de la organización Colegios del Mundo Unido (UWC, en sus siglas en inglés), cuya meta es "promover el entendimiento internacional a través de la educación".

