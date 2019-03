Asesino de la peregrina: "Por mucho que busquéis no las vais a encontrar"

Se había anunciado que las manos de Denise habrían sido halladas, pero Espejo público ha hablado con Rosarío Martínez, la primera abogada de oficio de Miguel Ángel Muñoz, el asesino confeso de la peregrina. Se habría encontrado durante la reconstrucción del crimen, en el que esta abogada estaba presente. "Yo no llegué a comprobarlo, si se produjo ese hallazgo, no lo comprobé". Lo cierto es que no han aparecido las manos de la peregrina, algo que aportaría mucha luz sobre lo que pudo ocurrir durante el encuentro entre la peregrina y Miguel Ángel Muñoz. "He llegado a la conclusión personal que igual lo que se busca no está en la finca de Miguel Ángel Muñoz", dice la abogada.

Lo que sabe Espejo público es que el hallazgo del trozo de carpo no era tal. Estos huesos son fácilmente confundibles con piedras. Los investigadores, tras no encontrar nada, han hablado con Miguel Ángel Muñoz para pedirle pistas. pero su respuesta ha sido contundente, "por mucho que busquéis no las vais a encontrar".