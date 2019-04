La asesina confesa asegura que el móvil del crimen de Isabel Carrasco es la venganza

"Todo empezó porque Triana se negó a mantener una relación sentimental con Isabel Carrasco. Se lo propuso en su domicilio, tras haberla citado para tomar un café". De esta manera justifica Montserrat González, en una declaración ante el forense, las razones que le llevaron a asesinar a Isabel Carrasco.

Según Montserrat González, la negativa de su hija tuvo como consecuencia la ruina laboral, problemas de salud de su hija y hasta problemas en sus las relaciones sociales. González reconoce que "no se puede matar, pero en este caso no se podía consentir. A esa persona solo se le podía hacer eso", asegura textualmente Montserrat en su declaración. Sobre la planificación del crimen, Montserrat asegura que nunca siguió a Isabel Carrasco. "El día del crimen me la encontré cuando íba de compras con mi hija. No se cómo fue".