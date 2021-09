Asegura que se deshizo del cadáver de su hijo en Madrid: "Se me ha muerto y lo tiré a un contenedor"

Se busca el cuerpo de un menor discapacitado y con movilidad reducida: Antonio David. La madre del menor estaba en tratamiento por un problema mental. "Forma parte del colectivo de pacientes que si no se tratan se desconectan de la realidad y entran en un mundo de irrealidad y locura", señala Nacho Abad. Se separó de su marido en 2007 y se quedó con la custodia de una hija que hoy tiene 18 años y la de Antonio David.

El pasado fin de semana echó de casa a su hija y desapareció de su domicilio de Morón de la Frontera (Sevilla). El padre presentó una denuncia el lunes. El día 12 se localiza a la madre y al hijo entrando a las 22,00 horas en un hotel de Talavera de la Reina. El turno del hotel informa que ambos abandonan la habitación de madrugada.

La siguiente pista es que se la encuentra en Segovia. Allí se le estropea el coche, llama a una grúa y el gruista ve que la mujer no está bien, tiene un relato incoherente y decide llamar a la Guardia Civil. Los agentes logran conseguir el teléfono de la hija mayor y la llaman. Le informan de que su hermano no está con la madre.

La mujer acaba diciendo a los agentes que se ha deshecho del cuerpo sin vida de su hijo: "Se me ha muerto y lo he tirado en un contenedor". En su declaración sostiene que no lo ha matado, sino que ha muerto. Apunta que ha tirado el cuerpo a un contenedor del extrarradio de Madrid. Los investigadores analizan ahora las cámaras de seguridad para ver el recorrido del vehículo de la madre y analizan los movimientos de su teléfono móvil para determinar qué ha sucedido.

La hermana del menor desaparecido no cree que el joven esté muerto y cree que el pequeño sigue con vida. Solicita ayuda ciudadana a través de las redes sociales para poder localizarle.

Actualmente la mujer se encuentra ingresada en el área de psiquiatría de un hospital de Segovia recibiendo tratamiento.

Puedes seguir toda la información sobre la búsqueda de un joven discapacitado de 15 años en Espejo Público a través de Atresplayer.