La APP revolucionaria entre jóvenes católicos: "Ángela nos escribió con 18 años porque quería conocer quién era Dios. Se bautizó, hizo la comunión y se confirmó"

"Jóvenes insatisfechos con lo que el mundo nos propone". Las empinadas escaleras que llevan a la buhardilla de la Parroquia de San Juan de la Ribera en Valencia, anuncian este mensaje. Letras negras sobre pared blanca. Perfecta la disposición geométrica tabique-letras. Conciso y claro. Invita a la reflexión...

Todos hemos sentido alguna vez esa vocecita interior que nos advierte de estar inmiscuidos en el letargo de una sociedad digital en la que exponemos nuestra identidad revestida de valores muy frívolos. En la cúspide de la pirámide del yo que representamos o proyectamos, logramos reconocer sonrojados una medición del éxito vital cuanto menos cuestionable.

La ostentosidad como baremo de lo triunfal. En nuestras redes sociales se atropellan los vídeos y fotos de alardes gastronómicos, viajes exóticos a vista de dron o cámara submarina y aquellos planes que te sitúan dentro de 'la movida' que se lleva. En este contexto ruidoso, donde parece que la superficialidad de las cosas ha camuflado cualquier atisbo de autenticidad, una visión de la pausa desde lo espiritual gana terreno entre los jóvenes cristianos de España. Un rincón digital que trata de estrechar lazos de comunidad entre aquellos que persiguen la fe. WayUpp, una aplicación que ya registra 55.000 usuarios.

¿QUÉ ES WAYUPP?

"Es un puente entre el joven y la Iglesia. Llevábamos muchos años compartiendo el mensaje de Cristo en redes sociales, pero el impacto era insuficiente para los jóvenes. Intentamos reunir todas las opciones de la Iglesia para vivir la fe en una App”. Móvil en mano, arrodillado ante el altar oscurecido de esta parroquia valenciana, Quique Mira, creador de esta herramienta, nos asegura que la oración ya no entiende de brechas digitales.

Le acompaña un grupo grupo de jóvenes católicos valencianos que en las alturas de este templo, han encontrado un lugar donde pasar el tiempo libre trabajando en la evangelización. "Me escribe muchísima gente: Hola, padre. He conocido la fe a través de WayUpp. No estoy bautizado, vengo del Islam, no he recibido la primera comunión. Me gustaría poder acercarme al señor”.

El padre Federico tiene 28 años. En el patio de la parroquia da la bendición a los jóvenes que nos han recibido para contarnos su experiencia con esta aplicación. “Los jóvenes no tienen complejo a la hora de proclamar la fe. Se han dado cuenta de que les hace libres. Les da plenitud. Aquella plenitud que han buscado en la fiesta, en las drogas, en las chicas o en las redes sociales incluso”. Este novel sacerdote tiene claro que algo está pasando en el seno joven de la Iglesia. Hay ganas de salir a proclamar la palabra de Dios y ya no existen complejos o miedos.

ANGELA, EL BAUTISMO DIGITAL

"Nos conoció a través de un vídeo y nos escribió. Quería empezar un camino. Quería conocer quién es Dios. Con 19 años se bautizó, hizo la comunión y la confirmación". Quique nos descubre orgullo el caso de Ángel López, una joven madrileña que nos ha acompañado en el plató de Más Espejo.

"WayUpp le está cambiando la vida a muchas personas. Mis padres no son una familia creyente. He recibido mucho amor pero sin la fe católica. Mi madre a día de hoy es creyente por este camino que he decidido seguir”. Son las palabras tranquilas, mascadas, pausadas, de una joven que era un manojo de nervios antes de sentarse en el sofá del programa. "Me impone mucho la televisión, no sé cómo se puede entender mi mensaje", me decía fuera de cámaras.

Ángela es una de esos casos 'tras el espejo', que salen sin complejos de él para hacer gala (de la forma más serena y humilde), de su cristianismo tardío. "Siento que vamos a un ritmo donde no paramos y no nos paramos a pensar. Las bibliotecas están llenas de libros de autoayuda y positivismo. Esto es señal de que algo está pasando en la sociedad y es momento de parar". El camino de la fe, la palabra de Dios como respuesta a esa vocecita que mencionábamos antes.

EL JUEGO DE LA REFLEXIÓN

¿Cuál es el valor fundamental de una relación en noviazgo? Es una de las 500 preguntas aleatorias que contiene la parte más interactiva de esta aplicación. Una propuesta para pensar concienzudamente. "Momentos en los que los jóvenes se van de copas, de cervezas, con los amigos… A veces no tenemos ocasión de hacer preguntas que realmente importen. Te sorprende de cómo esto acerca, crea amigos y te pone delante de la verdad".

Quique no solo quiere interconectar a los grupos de jóvenes católicos de España a través de iglesias, retiros, voluntariados y movimientos. Está dispuesto a fomentar, móvil en mano, un oasis de pausa en medio de cualquier celebración amistosa o familiar. Preguntas en las que hay que buscar dentro, donde no estamos acostumbrados a entrar.

"Cuando la lectura se hace solo desde la razón es muy complicado. Yo me encontré con esto con 19 años. Solo pude comprender lo que había detrás del evangelio y de la Iglesia cuando empecé a leer de corazón y desde la fe del corazón ilumina la razón”. Este es el 'late motiv' de un joven de 26 años para aquellos que puedan cuestionar la filosofía de este movimiento eclesiástico-digital. Consciente de las dudas, el agnosticismo y la crítica, la respuesta del corazón, de la pausa y de la fe. La revolución de jóvenes cristianos, aquellos insatisfechos con las propuestas del mundo actual.

