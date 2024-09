DJ apedreada en plena actuación, ¿por ser mujer?: "Aún te han faltado piedras"

Piedras, latas de refresco, grava o chicles, empezaron a impactar contra ella en mitad de su actuación en las fiestas populares del municipio catalán de El Vendrell, en la provincia de Tarragona. Algunos de los asistentes tuvieron un comportamiento salvaje contra la chica. La artista Laia Motos, DJ, denuncia que nadie detuvo a los autores de la agresión, pese a que insistían en su actitud.

Unos pocos, salvajes y cobardes

Laia, atendía la mañana de este jueves a Espejo Público explica uno de los peores momentos que vivió la noche del sábado, cuando una piedra le golpeó en la cara.

Antes de que ese golpe ya colmó la paciencia de Laia, ella asegura que ya hacía un rato que habían empezado a lanzar varios "puñados de piedras" al escenario, que impactaron contra ella, las bailarinas y en la mesa de mezclas.

Con los primeros objetos, la DJ ya detuvo unos instantes la música para hacer una llamada a la calma y pedir al público que no arrojara objetos. Aun así, los energúmenos no detuvieron su comportamiento y durante la última canción que tenía en su repertorio Laia, el golpe de una piedra en su rostro la llevó a detener antes de lo previsto la actuación.

Laia relata que solicitó a los autores del lanzamiento de objetos que dieran la cara, sin embargo la valentía no sería una de sus cualidades y nadie asumió los actos.

"Acabamos así el concierto y luego me preguntaron si quería ir a la ambulancia", asegura Laia, que rechazó visitar a los médicos "porque estaba nerviosa" por todo lo ocurrido.

Riesgo para su salud

Fue al día siguiente cuando la joven decidió acudir a un centro sanitario por las molestias en su ojo izquierdo, que fueron en aumento según pasaban las horas.

"No reaccioné. Sí que es verdad que al día siguiente yo tenía un poco de molestias y me fui al médico. Me lo miraron y me hicieron una limpieza en el ojo. No era nada grave, pero son agresiones que no se pueden permitir", explicaba Laia.

Faltas de respeto habituales

"Si no les pones la música que te piden..."

La DJ confiesa que nunca antes había enfrentado una situación parecida encima del escenario. Sin embargo sí admite que las hostilidades por parte de parte del público de este tipo de espectáculos se producen con mayor frecuencia de lo que se conoce.

También afirmaba Laia que, por desgracia, este tipo de agresiones y faltas de respeto la sufren más mujeres que hombres: "Nos ven como una figura débil. Eso aún pasa".

El perfil de los incívicos, según dice Laia, son hombres jóvenes, "chavalines", pero al fin y al cabo "una figura masculina [...] se creen con el derecho de hacer estas cosas".

Más odio en redes sociales

No contentos con protagonizar estos lamentables incidentes, algunas personas, no se sabe si involucradas en el lanzamiento de objetos contra Laia, publicaron mensajes que no sólo justificaban la agresión, sino que pensaban que se había quedado corta: "Aún te han faltado piedras".