Sara Muñoz nos da la clave para ahorrar en la factura eléctrica : "Pongamos un abuelo en la cabeza: 'apaga la luz'"

No parece haber buenos pronósticos para que las facturas eléctricas bajen en los próximos meses. Espejo Público ha hablado con Sara Muñoz, economista y experta en ahorro energético para saber qué "pequeños gestos" nos puede hacer ahorrar.

Sara Muñoz nos ha explicado en qué consiste lo que ella llama 'la economía de los abuelos y las abuelas' y recomienda que todos nos pongamos "un abuelo y una abuela en la cabeza: 'Apagar las luces'".

Muñoz explica que "no se trata de modificar sino de tomar consejos, que no son nuevos" ya que "cada uno es el mejor gestor de su hogar". Preguntada por el compromiso adquirido con Europa de reducir el consumo de gas un 7% el próximo invierno la economista considera que "es más que posible" y además apoya la negativa de la ministra Ribera de que ese porcentaje fuera del 15% porque es "exagerado e injusto".

Eso sí, Sara Muñoz destaca dos 'handicaps': "El suministro lo tenemos garantizado, pero tenemos dos 'handicaps' uno es el precio que va a continuar al alza y otro es que el gas se va a convertir en un bien más escaso y esa escasez va a hacer subir los precios".

La economía de los abuelos y las abuelas

Entre esos pequeños gestos que Sara ha desvelado se encuentran pequeños hábitos del día a día que usados correctamente pueden ayudarnos a ahorrar en cada factura.

Aprovechar el verano para secarse el pelo al aire libre

Cocinar platos más fríos

Duchas con agua tibia y más cortas

Dejar el grifo en posición de agua fría al cerrarlo para que al volverlo a abrir no se conecte automáticamente el termo

Poner la calefacción 1 ó 2 grados menos

El termo del agua caliente no es necesario que esté a más de 45 grados

La temperatura de la nevera en la parte del frigorífico es suficiente con 5 grados y en el congelador -18 grados

Sara Muñoz asegura que "en España no habrá racionamientos en los hogares" aunque no descarta que lleguemos a adoptar otras medidas como las que se están teniendo en cuenta por ejemplo en Francia que pasa porque por ejemplo en los centros comerciales los locales climatizados no abran las puertas o prohibir los carteles luminosos por la noche.