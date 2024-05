Antonio redujo a un presunto maltratador en una pelea en un cine de León: "No soy boxeador, soy persona"

En las últimas horas se hacía viral un vídeo de una reyerta en el interior de un cine de León. El origen de la pelea, ocurrida la tarde del pasado miércoles, sería la agresión de un hombre a su pareja, después de la cual se habría enfrentado a los que recriminaron la acción.

Presunto maltratador

En mitad de la reproducción de una película infantil, cuando ya había transcurrido más de una hora de la misma, según cuenta Antonio Barrul, que se encontraba presente, un hombre se dirigía de forma violenta a la mujer, que le acompañaba a él y a un niño pequeño. Poco después la agarraba por el cuello y al tratar de darle un puñetazo, golpeaba a una menor que se encontraba cerca, por lo que varios de los presentes actuaron sin pensárselo dos veces, recriminando al hombre lo que acababa de hacer.

El agresor, lejos de arrepentirse mostraría una continua actitud desafiante y agresiva contra quienes le reprocharon la agresión, insultando y gritando. Antonio fue una de las personas que ante lo vivido, se levantó de su asiento. Dio la casualidad que Antonio es boxeador.

El joven, que aclara ser también padre de familia comenzaba explicando que "en ese momento no soy boxeador, soy persona. Ante un maltratador así, no es que sea boxeador, sino una persona".

Lloros por lo sucedido

"Ver esa injusticia, esa gravedad y esa brutalidad en sus actos, a cualquier persona que estuviera allí le hace saltar en ese momento", continuaba el joven.

La traumática experiencia hizo que muchos de los pequeños, asustados, lloraran desconsoladamente, también personas adultas como la mujer de Antonio, según relataba el joven.

Los momentos de tensión no terminaban y la seguridad del recinto no hacía acto de presencia y Antonio describía así esos instantes: "El seguía amenazándome, insultándome y pensé: 'pega a una mujer, pega a una niña, están mis hijos, mi familia pasando miedo, todo por ti, y todavía no te calmas...'. Pues se lo expliqué".

"Unos cuantos derechazos"

Así se refería la presentadora, Susanna Griso, a la intervención de Antonio, que añadía, que tras ver esas imágenes "estábamos todos en esos derechazos, sientes hasta alivio".

Sin embargo Rubén Amón, pese a entender la reacción en caliente, aseguraba no compartir la opinión de Susanna y consideraba que "las respuestas tienen que ser proporcionadas y cívicas", y esta no lo sería.

El joven, que desde el primer momento tras lo sucedido mostraba arrepentimiento y se disculpaba ante el resto de espectadores, y por su parte reiteraba públicamente su petición de perdón. Además se manifestaba de acuerdo con Amón: "La violencia no tiene justificación, pero a un maltratador hay que ponerle freno siempre".

"Somanta de palos"

El periodista Juan Soto Ivars, reconocía sentir simpatía cuando ve escenas similares en alguna película: "Nos sabe bien la somanta de palos a un tipo que no solo hace eso que a tí te provoca esa reacción, sino que se mantiene y amenaza. Entonces queda reducido. Puede ser una escena excesiva, pero en el momento ese tío no paraba".

Pese a que el agresor quedó "enroscado" en el suelo tras el enfrentamiento con Antonio, todavía insistía en su actitud y seguía profiriendo amenazas contra el joven después de levantarse magullado y mientras se dirigía a la salida de la sala de cine.

Posibles repercusiones

Luis Fernando Durán, también periodista del programa y experto en criminología desvelaba que la mujer, víctima de la agresión, sí habría denunciado los hechos, pero que por el momento, Antonio no habría sido denunciado por el presunto maltratador. Por lo que no temía consecuencias legales contra quien habría detenido al responsable del altercado.

Más adelante, de nuevo Soto Ivars le dedicaba su reconocimiento a Antonio por su intervención, al mismo tiempo que expresaba: "¡Chapó! Sé que no es correcto decirlo, pero... aquí me tienes".