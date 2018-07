Antonio Catalán, fundador de NH y AC hoteles: "Somos bastante atípicos, no hacemos contratos eventuales, sólo fijos"

El empresario Antonio Catalán tiene 140 hoteles en todo el mundo, 50 de ellos en España. Paga una nómina de 3.500 empleados y factura 400 millones de euros anuales. Su carrera empezó con un hotel de carretera, su padre era taxista.

Considera que en su carrera siempre "se produjo el milagro". Con 3 millones hizo su primer hotel en Pamplona que en realidad costó 95. "Fue como el milagro de los panes y los peces", bromea. Amortizaron ese primer hotel en 24 meses y dio una participación a todos los trabajadores. A partir de ahí nació el primer NH.

Catalán ha exportado sus hoteles a muchos mercados internacionales como el americano. "Los americanos están muy acostumbrados a las franquicias y en EEUU los multigrupos tienen distintas marcas", señala. Reconoce que en EEUU ser empresario fundador está mejor visto que en España.

Sobre el tema de las pensiones cree que "hay que sentarse y ver qué país queremos, hacer un país posible. Ver cuál es la edad de jubilación. Aquí somos los reyes del low cost", señala.

El empresario intervino en la cruzada de las camareras de pisos apodadas 'las kellys' por un salario digno. "Hicimos una guerra que tampoco ha dado grandes resultados", asegura. "No hace falta que Rajoy reciba a 'las kellys', lo que tiene que hacer es tocar la reforma laboral para que no se modifiquen los salarios que les corresponde", señala.

"El sector hotelero necesita subir el precio y la calidad porque el turismo lo aguante perfectamente"

Reconoce que en su empresa son atípicos. No tienen contratos eventuales y hacen a todo el mundo fijo. "Tenemos a muchas empleadas separadas con hijos que si por ejemplo tienen fiebre y no los pueden llevar a la guardería hoy no irán a trabajar y no se les descontará el día. En AC no hay ningún reloj para fichar". Cree que la fórmula para que España suba los salarios en el sector es ofrecer más calidad y más precio.

Considera que a todos los ministros se les llena la boca diciendo el número de turistas que han venido pero él prefería que vinieran menos y que dejaran el doble de dinero que están dejando los actuales. "El otro día estuve en Kansas City y allí son 150 dólares el precio que tenemos, el triple que lo que se puede cobrar aquí", destaca.

Cree que el sector hotelero necesita "subir el precio y la calidad porque el turismo lo aguanta perfectamente bien". "Tenemos que ser conscientes de la capacidad que tiene España a nivel de Sanidad, estamos en Europa y nos está ayudando la geopolítica".