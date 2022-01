Andrés Pajares: "Antes de las películas la teta que más cerca había tenido había sido la de mi madre"

Andrés Pajares ha repasado algunos de los aspectos más decisivos de su trayectoria profesional junto a Fran Rivera. El intérprete protagoniza el biopic 'Pajares y CIA' en Atresplayer Premium donde distintas personalidades del mundo del cine revelan, con sus testimonios, el peso que tuvo Pajares en la escena española.

Recuerda Pajares que a los 9 años se ganó su primer sueldo. Lo hizo en un concurso en RadioMadrid: el premio eran 25 pesetas. Había que contar una poesía o algo gracioso y el premio fue de 25 pesetas y la exhibición de una foto suya en un hotel de calle Montera donde se exhibían las imágenes de las grandes estrellas de Hollywood.

"'Ay Carmela' es la película que más éxito me ha dado sin ser la que más trabajo me costó hacer"

Le cuesta decidirse por el cine o el teatro. "El teatro tiene algo especial cuando pisas ahí", mantiene. Reconoce que le entran muchos nervios antes de salir a la escena pero cuando pisa el escenario se le acaban los nervios. "Los cómicos siempre sabemos si gustamos o no, porque escuchamos las risas", destaca.

La película 'Ay Carmela' fue un punto de inflexión en su carrera. "Pocas veces he trabajado con un actor tan inteligente y dúctil. Es íntimo y frágil, que se deprime con facilidad, sentimental, apegado a lo suyo, necesitado de protección, que se deprime con facilidad y con facilidad también habla como una ametralladora. Un inventor nato, un creador de situaciones de gestos y de frases", decía de él Carlos Saura. "'Ay, Carmela' fue la película que más premios me ha dado sin ser la que más me ha costado hacer", apuntaba. Con esta cinta le quitó el Goya a Antonio Banderas e Imanol Arias y reconoce que no se esperaba recibirlo.

"Los cómicos siempre sabemos si gustamos o no por las risas"

Cuenta Pajares que no se liga más con las películas sino que se despierta admiración. "¿Qué culpa tengo yo de que me pillara la época del destape?", se pregunta Pajares. "Ver una teta era algo excepcional cómo si yo no hubiera visto una teta. Había visto la de mi madre, era la que más cerca había tenido yo", bromea. Cree que el gancho de esas películas era la risa y no los desnudos. "Si eres cómico critican el desnudo pero si el desnudo es serio todo es genial".

